Sobreviviente del accidente en Isla Mocha: "Con el corazón herido, pido rigurosidad en la investigación"

El fatal accidente aéreo ocurrido hace un par de semanas en Isla Mocha, Región del Biobío, dejó cuatro fallecidos y una sobreviviente: Daniela Melian Antilef, quien en las últimas horas realizó una carta abierta con la intención de poder comunicarse con el Presidente Gabriel Boric e informarle de las problemáticas que enfrenta la isla.

"El objetivo de estas palabras es lograr comunicarme con el Presidente, la ministra del Interior y el ministro de Transportes. Necesito que comprendan y reaccionen ante el abandono histórico que existe por parte del Estado de Chile hacia la comunidad de Isla Mocha", detalló en el escrito la afectada, de 31 años, quien en la tragedia sufrió la pérdida de su pareja, Edison Villa Ortiz, de la misma edad.

Melian Antilef denunció que junto a su pareja redactaron un documento sobre "las problemáticas y carencias de la isla", el que fue en enviado en enero pasado a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y por el que aún no han recibido algún tipo de respuesta.

"Recientemente como comunidad estuvimos 120 días sin el servicio de transporte aéreo subvencionado, el que se reanudó el pasado jueves 20 de abril. 120 días sin la libertad de movilización", lamentó la sobreviviente, quien reiteró que "hoy Isla Mocha requiere soluciones y apoyo de manera urgente".

"Con el corazón herido", la afectada pidió "rigurosidad en cada detalle de la investigación del accidente aéreo: necesito entender qué ocurrió, por lo tanto exijo que se respeten todos los protocolos para llegar a la verdad".

En esta línea, solicitó "mayor atención del Gobierno, puesto que en los últimos 15 años han ocurrido seis accidentes aéreos, esto de acuerdo a los informes que pude recopilar de la DGAC. Los últimos accidentes fueron el 2007, 2011, 2013, 2017, 2021 y el 2023".

"Es importante señalar que Isla Mocha es el territorio insular con mayores accidentes aéreos de Chile. Y esto ha ocurrido por nula fiscalización por parte de de la DGAC, por fallas en las aeronaves y discontinuidad de mantenciones", lamentó Daniela Melian Antilef.

Su carta la cerró haciendo un llamado para entablar un diálogo con el Presidente: "solicito imperiosamente llegar a él", puntualizó.

SU RELATO DEL ACCIDENTE

Debido a este accidente, la afectada, que es licenciada en Artes Visuales, resultó con dos fracturas en la columna que la obligarán a usar un corset y un collar por cuatro meses, aunque ya fue dada de alta.

"Lo solicité para poder estar presente en la ceremonia de mi pareja y así despedirle", afirmó Daniel en entrevista con Las Últimas Noticias.

En su relato de lo sucedido, afirmó que ese domingo viajaba junto a su pareja para llegar al centro asistencial de Cañete y que el accidente ocurrió a muy pocos minutos del despegue, cuando el motor de la aeronave se detuvo y cayeron al mar.

"Ese día la mar no estaba buena, pero pude nadar pese a ello. No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, sólo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados. Buscaba a mi compañero. No recuerdo cómo llegué a la orilla. Luego mis recuerdos se activan al estar en la posta, me estaban atendiendo. Ahí sí tenía frío. Preguntaba por Edison y nadie me respondía. Me decían que no sabían", detalló la mujer.

Mientras que también acusó que "una de las características que debe cumplir una aeronave al volar sobre el mar es que sea bimotor, esto para que cuando se apague un motor pueda responder el otro. Esto no sucedió, por eso capotó, ya que la avioneta de Juan Carlos (el piloto) sólo tenía un motor".