"No soy esclava": Chilena en Australia trabaja hasta 60 horas por semana y gana tremendo sueldo

Valeria Albornoz, una matrona chilena que viajó a Australia con el programa Working Holiday, se volvió viral en TikTok al contar que trabaja hasta 60 horas a la semana cumpliendo varias labores en una granja.

Según contó, le pagan 29 dólares australianos por hora, lo que aproximadamente son 15.500 pesos por hora (hasta unos 3.700.000 pesos chilenos al mes).

"Ha sido una muy buena experiencia y muy bueno para el bolsillo", explicó la mujer, que recibió miles de comentarios por sus extensas jornadas.

En Chile, hace poco se aprobó la ley que reducirá -de forma gradual- la jornada laboral desde 45 a 40 horas semanales. En Australia, en tanto, la jornada laboral oficialmente es de 38 horas semanales.

"Es muy variado, a veces me toca manejar el tractor, otras veces empaquetar cebollas, ir a cosechar repollos al campo, seleccionar papas o incluso trabajar en los cercos", relató.



Ante las dudas, Valeria detalló que "la jornada laboral completa en Australia es de 38 horas, jornada que te da para tener un sueldo digno y tener vida después del trabajo". Sin embargo, ella está ahorrando y decidió tomar horas extra, debido a que el trabajo en la granja es por temporada; la cosecha completa debe realizarse dentro de dos meses.

"No soy esclava, no me están obligando, es mi decisión trabajar esa cantidad de horas", sostuvo.