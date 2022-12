Ministra de Salud admitió mala comunicación de riesgo por la nube de humo

En entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo una autocrítica en relación a la comunicación de riesgo de las autoridades del Gobierno luego de que Santiago amaneciera este viernes cubierto por una gran nube de humo debido a distintos incendios cercanos.

Debido a la situación, la Delegación Presidencial mantiene una Alerta de Riesgo Sanitario en toda la Región Metropolitana y se ha pedido a las personas de riesgo evitar exponerse al humo.

"La comunicación de riesgo como que alarmó a la gente. Lo que estaba sucediendo era un aumento en el material particulado, pero no había una incidencia directa en alguna condición sanitaria. Entonces, efectivamente tenemos que revisar los protocolos", admitió Aguilera.

"Lo que corresponde -reflexionó- es informar a la gente que existe un riesgo, de que hay que tener medidas adecuadas, como el uso de la mascarilla si es necesario o mantener las ventanas cerradas, pero, de alguna forma, eso generó una alarma pública que en realidad no se condice con la verdadera situación, en la que no ha habido un impacto ni mayor cantidad de consultas".

En relación a esto último, la secretaria de Estado señaló que "tenemos en alerta todo el sistema de atención de urgencias y no ha habido ningún aumento en la demanda asistencial. No ha habido ningún impacto sanitario producto de la nube de humo que tuvimos en la mañana. Al menos, no medible. Por supuesto que hay gente que ha tenido irritación, pero nada que haya motivado una situación de real impacto sanitario por el momento".

Sin embargo, la ministra reiteró a la ciudadanía la recomendación de llevar mascarillas y suspender las actividades deportivas al aire libre.

"La alerta fue preventiva y quizá eso no se entendió. Estoy de acuerdo en que tenemos que seguir mejorando nuestra comunicación de riesgo", sentenció.