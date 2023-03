Un supermercado chino, ubicado en el barrio Meiggs fue clausurado por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana (RM) y se prohibió su funcionamiento, luego de denuncias ciudadanas. Un video en TikTok viralizó el local China Mart, que prácticamente no tenía productos en español y vendía incluso carne de tortuga, ranas, patos y calamares. En conversación con Meganoticias, el seremi de Salud metropolitano Gonzalo Soto explicó que la tienda tenía "incumplimientos graves respecto de la venta de alimentos que no están en español, no tienen rotulado. Puede haber productos que pueden generar reacciones alérgicas o tener sustancias prohibidas en nuestro país y no lo sabemos".

