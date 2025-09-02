Síguenos:
Tópicos: País | Salud

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, reveló que padece cáncer

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La jefa municipal dio a conocer su dolencia, de carácter ginecológica, durante una charla sobre prevención destinada a apoderados del liceo Simón Bolívar.

"Lo mejor es enfrentarlo. (Quiero) visibilizar estos temas, que nunca se conversan y, además, se estigmatizan", expresó.

 ATON

"No dejen para el último (los chequeos médicos). No me voy a morir, que es lo más importante; afortundamente, llegué a tiempo", agregó Pizarro.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), reveló esta jornada una impactante noticia: padece cáncer ginecológico. 

El anuncio lo hizo durante una charla sobre prevención realizada a apoderados del liceo Simón Bolívar -ubicado en la población El Castillo-, cuyos extractos fueron grabados y posteriormente subidos al perfil de X de la alcaldesa.

"Tengo una noticia que contarles, la diré ahora. Tengo cáncer. Es un cáncer ginecológico y lo mejor es enfrentarlo", partió diciendo Pizarro en la publicación, que tiene como objetivo "visibilizar estos temas, que nunca se conversan y, además, se estigmatizan".

"Una siempre como mujer tiene miedo y deja estas cosas -como ir al médico y hacerse controles- para el último. Y yo estoy acá para contarles, desde mi experiencia, que no lo dejen para el último", expresó la jefa comunal a los padres.

"Ya no quería pagar (el tratamiento) porque habían cosas tan importantes en la comuna, que quería estar. (Pero) afortunadamente, tienen alcaldesa para rato; tenemos muchos sueños que cumplir en la ciudad", afirmó.

"En La Pintana, han muerto cerca de 42 mujeres por cáncer ginecológico entre 2023 y 2025 (...). No me voy a morir, que es lo más importante; afortundamente, llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer", cerró Pizarro.

En tanto, desde la municipalidad expresaron que le envían a la jefa comunal "toda la fuerza y apoyo en este proceso".

