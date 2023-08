El Hospital Las Higueras de Talcahuano salió al paso de un video que se difundió en redes sociales y en el que se denunciaba que funcionarios estaban de fiesta mientras una mujer esperaba ser atendida con notorios signos de malestar o dolor. "Ya no aguanto más", se la escuchaba decir al final del registro, dramáticamente compungida. El centro asistencial confirmó, mediante un comunicado, que el hecho ocurrió este miércoles 30 de agosto, pero la celebración involucró sólo a "funcionarios de la Unidad de Emergencia salientes de turno y que, por ende, ya habían cumplido su jornada laboral". Éstos "se reunieron durante 10 minutos para despedir a un colega que se acoge a jubilación luego de 42 años de servicio, en un gesto de reconocimiento por su valiosa labor", y "durante esos escasos minutos se mantuvo la continuidad de la atención con dotación completa del turno entrante, no habiendo situaciones de emergencia que no estuvieran cubiertas", aseveró el hospital.

