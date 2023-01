Colmed: Fonasa no está en condiciones de hacerse cargo de todos los pacientes que tienen las isapres

Ante la crítica situación que enfrentan las isapres, el Colegio Médico (Colmed) convocó para este lunes una reunión con exministros y exministras de Salud para abordar esta problemática y entregar conclusiones al Gobierno.

"El sector público, Fonasa, no está en condiciones de hacerse cargo de todos los pacientes y de todos los usuarios que hoy se atienden a través de las Isapres", alertó Patricio Meza, presidente del gremio.

En esta línea, el líder del Colmed destacó la importancia de tener encuentros para que "todas las personas expertas, que tengan mucha experiencia en el tema sanitario en nuestro país, puedan hacer sus aportes para una evaluación de la gravedad del problema y aportar miradas distintas que le permitan a la autoridad llegar a la mejor solución".

Se necesita abordar "la crisis aguda de las isapres, pero también en forma paralela, empezar a discutir y avanzar en un nuevo modelo de salud, uno que permita enfrentar los desafíos sanitarios que tiene nuestro país de aquí en adelante", advirtió Meza.

"LA CRISIS DE LAS ISAPRES NO ES CULPA DEL GOBIERNO"

Desde el Congreso, en tanto, valoraron las reuniones que tendrá el Gobierno con las comisiones de Salud tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados, para así dar soluciones a los problemas que enfrenta el sistema privado de salud.

"El aporte legislativo puede ser muy importante para generar leyes cortas que permitan salvar esta situación, que la gente no quede desprotegida", destacó la diputada y exministra de Salud Helia Molina (PPD), quien señaló también que "los mecanismos los iremos viendo en el camino, no los tengo claro hoy en dia pero espero ser aporte con la experiencia y los modelos que nos muestran otros países".

La parlamentario aseguró que "la crisis de las isapres no es culpa del Gobierno, la crisis viene desde hace mucho tiempo y tiene que ver con distintos elementos".

"A mi no me cabe duda que si pretender el Gobierno financiar las isapres, que sería absurdo, me parece que se buscarán todas la medidas para que el sistema no colapse", puntualizó Molina.

En una línea similar, su par de la UDI Marta Bravo indicó que esta problemática "desde la vía legislativa podemos abordarla quizás con una ley corta, como con la urgencia que esto amerita. También por las vías legales, obviamente, pero (se necesita) buscar una solución urgente".

"El Gobierno no se puede extraer de esta crisis, porque lo más grave sería la saturación del sistema público, el cierre de clínicas, por ejemplo. En fin, vendría de verdad una emergencia sanitaria nacional", alertó la parlamentaria.

Ante ese escenario, valoró que el Ejecutivo "haya tomado la solicitud de instalarnos en una mesa y conversar todo".