Profesor mantiene lucha con el Estado para lograr un trasplante de médula

Cristián Bernal, un profesor de educación física de 36 años, se encuentra en una ardua lucha con el Estado: busca conseguir un trasplante de médula ósea para seguir con su tratamiento tras superar un linfoma, pero desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) advierten que el procedimiento no tiene cobertura.

El caso, revelado este viernes por La Tercera PM, inició en diciembre del 2021, cuando al afectado se le detectó linfoma no Hodgkin NK Nasal, asociado a un virus y que compromete las fosas nasales y el tracto aerodigestivo superior.

Para hacer frente a la enfermedad, Bernal realizó un tratamiento de quimioterapia en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar a través del GES, centro asistencial donde tuvo que ser hospitalizado en algunas oportunidades para tratar infecciones ligadas al linfoma.

Tras arduos exámenes, en noviembre del año pasado se confirmó que el cáncer había desaparecido y fue declarado en remisión, aunque los médicos solicitaron que el paciente recibiera un trasplante de médula ósea para seguir con el tratamiento, algo que fue rechazado por el Comité de Trasplantes del Minsal.

La comisión no permitió este procedimiento porque, según advirtió, este trasplante no tiene cobertura en el Protocolo Nacional vigente y "no solo implica una vía irregular de acceso a tecnologías sanitarias innovadoras fuera del esquema de regulación desarrollado por la legislación chilena, en desmedro de otros pacientes, al tiempo que ni siquiera se encuentran abasteciendo a los sistemas sanitarios de otros países bajo un esquema de cobertura y priorización estatal o pública".

Debido a esta negativa, Bernal presentó un recurso de protección, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó al Minsal disponer a la brevedad todas las medidas necesarias de orden médico y financieras para realizar el procedimiento.

Pese a esto, el pasado 7 de julio las buenas noticias fueron echadas por tierra para el profesor, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la sentencia y llevó la decisión final a la Corte Suprema, algo que aún no tiene fecha definida.

"Es un proceso bastante desgastante y agotador. Yo igual he estado con quimioterapia y me mantengo en ese tratamiento, entonces mi cuerpo se va cansando. Y es triste escuchar los argumentos para rechazar el trasplante, porque se me está negando una oportunidad, porque es la oportunidad que tengo para mejorar mi calidad de vida", lamentó el afectado en este caso.