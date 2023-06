Colmed Valparaíso: Esta es una de las peores campañas de vacunación contra la influenza

El presidente del Colegio Médico (Colmed) de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre, manifestó hoy su preocupación sobre la compleja situación que vive el país respecto de las enfermedades respiratorias y también por el bajo porcentaje de inoculación en la población de riesgo, afirmando que "esta es una de las peores campañas de vacunación que hayamos tenido contra influenza".

En conversación con El Diario de Cooperativa, De la Torre manifestó que "es muy preocupante. Hay que decir que esta es una de las peores campañas de vacunación que hayamos tenido contra influenza. Por distintas razones, ha habido bastante resistencia de la ciudadanía a vacunarse, pero también, la comunicación de riesgo y las acciones concretas para simplificar la vacunación no han sido suficientemente útiles".

"Yo creo que hay varios detalles. Un primer detalle es que la comunicación de riesgo, o sea, el saber que pueden pasar cosas malas ayuda a que tú tomes la decisión activa de vacunarte. O sea, si yo no percibo que vamos a tener muchas infecciones respiratorias, no voy a invertir mi tiempo en vacunarme porque no estoy advirtiendo el peligro", añadió el experto.

Asimismo, De la Torre explicó también que existe una fatiga o "un agotamiento pandémico, donde la gente después de todo lo que pasó en la pandemia, muchos no querían saber más de vacunas, de mascarillas ni de infecciones respiratorias. Entonces, de alguna manera se produce en nosotros una reacción contraria de lo que está pasando, porque no queremos volver a enfrentarnos a una situación que ya vivimos".

Por otro lado, "la comunicación efectiva no es solo lo que yo digo, sino que también es cómo se entiende. Y creo que, hasta las semanas anteriores, muchas formas de comunicar de la autoridad del Gobierno, lamentablemente no lograban traspasar el escenario de altísimos contagios que teníamos y más bien traspasaban una sensación de normalidad, y creo que eso también afecta", sostuvo el presidente del Colmed de Valparaíso.

Finalmente, De la Torre cuestionó la falta de rapidez en el accionar del Gobierno y afirmó que "llegamos tarde por la baja cobertura y tenemos una población de riesgo muy expuesta".

"Y por eso lo que hemos pedido es activar y llevar las vacunas donde están las personas que tienen que vacunarse y no quedarnos de brazos cruzados esperando que las personas vengan a los centros de salud a ponerse la vacuna y luego digamos: 'qué baja cobertura tenemos'", remató.