El diputado del Partido Republicano Cristián Araya dijo en Cooperativa que "el 11 de septiembre (de 1973) no es la destrucción de la democracia, (pues) la democracia se destruyó durante la Unidad Popular". A propósito de los cuestionamientos que enfrenta Patricio Fernández, asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe, el parlamentario afirmó que "lo que se vivió en Chile es el resultado de un proceso de destrucción y desmantelamiento de la democracia, de las instituciones, y la izquierda tiene una responsabilidad importante" en ello. En El Primer Café, enfatizó que "la historia no parte el 11 de septiembre en la mañana con cuatro generales que se pusieron de acuerdo y dijeron: 'Vamos a derrocar un gobierno'". Apuntó que "no eran blancas palomas aquellos que tenía armas para tomarse el poder en la sede de un partido", recordó la apuesta del Partido Socialista por la vía armada y el "porcentaje importante de la población que requería la intervención de los militares porque de lo contrario nos hubiésemos convertido en una (nueva) Cuba". Dicho eso, enfatizó: "Jamás voy a justificar y ningún republicano va a justificar una violación a los derechos humanos". En cualquier caso, enfatizó que para él es más relevante ocuparse del presente -en que "hay gente que no tiene pega, que se está muriendo en las listas de espera, que es asaltada, violada y asesinada"- que estar "preocupados de si era pronunciamiento o un golpe, gobierno militar o dictadura".

