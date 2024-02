16:30 - | Centro Nansen y lo que viene para la política chilena: Un error sería irse inmediatamente a los acuerdos. No hemos logrado crear procesos donde realmente nos encontremos escuchándonos, tratando de entender, porque en ese proceso vamos haciendo nuevos caminos

16:21 - | Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo: Cuando Cecilia Morel es recibida en Pudahuel por el Gobierno y el Presidente Boric, me conmovió cómo esas personas se atreven a ser personas y entregar su humanidad

12:53 - | Sebastián Piñera, hijo del exmandatario: Me atrevo a decir que los últimos dos años fue cuando más pleno y feliz te vi

12:38 - | Expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso: Creo que la región tiene una gran pérdida (...) todos sus atributos no fueron solo en beneficio de Chile, sino que de la región

12:08 - | Arzobispo Chomali: Sebastián Piñera sirvió a Chile con fuerza, ahínco y convicción. Como todo ser humano se pudo haber equivocado, pudo haber cometido errores, algunas cosas las pudo haber hecho de otra manera, pero lo que no se pone en duda es su buena fe y recta intención

10:54 - | Miguel "Negro" Piñera: Le agradezco tremendamente al Presidente Boric y a los otros Presidentes, no tengo palabras para agradecer el apoyo

10:31 - | Presidente Gabriel Boric: Como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera, y no me arrepiento, porque así funcionan las democracias. Estar en el sillón de O'Higgins me ha permitido comprender y aquilatar su rol