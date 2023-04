¿Por qué van a subir la cuentas de la luz? Experto lo responde

El gremio de Empresas Eléctricas adelantó recientemente que habrá un alza en las cuentas de electricidad a partir del próximo ciclo de facturación.

Entrevistado por Una Nueva Mañana, de Cooperativa, el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Héctor Chávez, dijo este lunes que el aumento se debe al decreto publicado por el Ministerio de Energía que termina con el congelamiento de los valores que existía desde 2019.

La medida "tiene que ver con una cuestión que nos ocurrió en la pandemia y que la verdad le pasó a todos los países, no solamente al nuestro: que se fueron congelando los precios. Hasta esta parte no hemos tenido alzas significativas en las cuentas; no obstante, la electricidad como insumo ha subido y hay una diferencia de dinero que no se ha ido proveyendo al sistema", explicó el experto, doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática (Sistemas de Energía) de la Universidad de Texas (Estados Unidos).

"En 2019 se decidió que no se iban a subir las cuentas, ahí se generó esta diferencia y apareció una ley -PEC I- donde se decidió generar un fondo de dinero, que eran como 1.350 millones de dólares, que iba a cubrir este dinero que nosotros no hemos puesto en el sistema para proveer de energía, los combustibles, etcétera, que han ido subiendo. Estos 1.350 millones de dólares se agotaron antes de lo previsto y ya en junio del año pasado ese dinero se había gastado", señaló Chávez.

¿Por qué el fondo se acabó antes de lo previsto? "La electricidad ha tenido un alza que tiene que ver con la inflación misma del país, con el aumento del precio de los combustibles que hemos visto en nuestros vehículos y con varios factores (más). La mayor parte de la energía que nosotros consumimos proviene de quemar combustibles en las plantas de generación eléctrica; por lo tanto, si esas cosas suben de precio, la electricidad sube de manera consistente con eso", indicó el especialista.

A consecuencia de ese déficit, "se creó una ley nueva, la 21.472 (PEC II), que crea un fondo de estabilización de tarifas, que es un mecanismo para el cual los clientes vamos a aportar, de una forma bien suavizada en el lapso de 10 años, toda la cantidad de dinero que se requiera para cubrir lo que hemos gastado adicional a esos 1.350 millones de dólares, y eso nos va a subir la cuenta. Eso ya ocurrió en diciembre pasado", detalló.

Según se estima, los hogares con consumo menor a 350 KWh mensuales en los últimos 12 meses móviles -equivalentes a una boleta de entre 40.000 y 60.000 pesos, aproximadamente- tendrán una variación cercana al 2,5%. Se trata de cerca del 90% del total de clientes.

"Por lo general, una familia promedio en Santiago consume entre 210 y 220 KWh por mes", aclaró Chávez.

En tanto, los clientes que consumen entre 350 y 500 kWh mensuales podrían tener una variación promedio de 10%.

Finalmente, los usuarios que registren más de 500 kWh mensuales, experimentarán incrementos promedio en torno al 16,5% en su boleta próxima.