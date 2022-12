Olas de calor como la que actualmente está sufriendo la zona central de Chile serán cada vez más frecuentes e incluso más intensas al menos por las próximas tres décadas, advirtió hoy Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, en conversación con Lo Que Queda Del Día. "Esperemos que los próximos dos meses no sean tan malos como el bimestre más cálido que jamás hemos tenido: enero y febrero de 2017, que todos lo recordarán por los megaincendios. Esperemos que no sea el caso, pero, si no es este o el próximo año, será el siguiente", alertó.

