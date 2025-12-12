El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga señaló en Cooperativa que el balotaje presidencial de este domingo podría estar marcado por precipitaciones leves en sectores altos de la zona central, aunque estas no dificultarían la votación.

"Hay una alta probabilidad que tengamos algunos chubascos, pero sectores precordilleranos. Estamos hablando de San José de Maipo y en la cordillera misma", anticipó, explicando que el fenómeno también podría dejar "unas gotas hacia la tarde del día domingo" en el sector alto de Santiago, como Lo Barnechea, La Reina y Puente Alto, con montos muy bajos, inferiores a dos milímetros.

La buena noticia, según Zúñiga, es que, a diferencia de elecciones anteriores, la temperatura máxima se regulará, alcanzando solo 24 grados, por lo que el día será "muy agradable para la votación".

