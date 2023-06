La Ruta 68 ya está habilitada hacia Valparaíso

Luego de dos días cortada, la Ruta 68 fue completamente habilitada hacia Valparaíso poco antes del mediodía de este domingo, justo cuando se prevé un aumento de automovilistas por el fin del fin de semana largo.

La concesionaria Rutas del Pacífico confirmó que fueron habilitadas todas las pistas en el kilómetro 6,7, en el sector del servicentro Petrobras. También fue habilitado el ramal de acceso desde Américo Vespucio y el acceso de la Costanera Norte hacia la costa.

Asimismo, precisó que se retiraron más de 880 toneladas de basura del sector de Pudahuel, donde trabajaron por 56 horas -con la ayuda del MOP y Carabineros- más de 50 personas, 6 retroexcavadoras, 7 camiones tolva y una grúa pesada.

El director general de las concesiones, Juan Manuel Sánchez, detalló que en ese tiempo "ininterrumpido" trabajaron "casi 15 maquinarias que han estado operando durante estos tres días: Hay que celebrar que la sociedad concesionaria fiscalizada por el MOP ha hecho un trabajo para lograr poner hoy día en funcionamiento esta ruta".

La crecida del Río Mapocho generó grandes problemas en la comuna de Pudahuel a la altura del Puente Mapocho, situación que se vio agravada por la gran cantidad de basura y escombros que han lanzado en el cauce.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reprochó que pese a todas las indicaciones que se dieron para no viajar, igualmente hubo "vehículos que dejaron la ciudad y se desplazaron a distintos lugares".

Por ello, indicó a aquellas personas que salieron de sus ciudades, y especialmente a los que lo hicieron de la Región Metropolitana, "que ojalá puedan distribuir sus viajes a partir de hoy, que no se concentren todos en las últimas horas de mañana, porque el tránsito está muy afectado y se pueden provocar grandes aglomeraciones y estancamientos: La orientación fue no viajar, pero como todas las experiencias nos muestran que no todo el mundo las sigue, ojalá esta sí se siga".