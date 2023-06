El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, expuso "vergonzosas" imágenes en las que se puede ver al Río Mapocho lleno de desechos, a propósito del aumento de su caudal provocado por las fuertes lluvias. "No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre todos es una tarea colectiva", aseguró en su cuenta de Twitter.

