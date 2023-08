En El Diario de Cooperativa, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, reflexionó que Chile es "uno de los países más vulnerables al cambio climático", y que es algo que estamos viviendo actualmente, por lo que "necesitamos mirar esto, naturalmente hoy día estamos en la emergencia, resolviendo las cosas urgentes, pero no podemos perder de vista cómo tendríamos que enfrentar o reflexionar sobre cómo está ocurriendo esto". En esta línea, aseguró que hay que ver lo que "tenemos que hacer, en la conversación de cómo gestionamos una emergencia de esta naturaleza, con toda la infraestructura coordinada" ya que, por ejemplo, el vertimiento de agua de los embalses no fue suficiente durante este sistema frontal. "Si no miramos esto como un sistema integrado que tenemos que gestionar en forma coordinada, bajo una sola mano, durante una emergencia de esta naturaleza, yo creo que no lo vamos a lograr", concluyó.

