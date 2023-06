Ministra Tohá pide a santiaguinos que viajaron el fin de semana largo regresar desde este domingo

La ministra de Interior, Carolina Tohá, pidió a todas las personas que viajaron el fin de semana fuera de Santiago comiencen a regresar este mismo domingo debido a que las rutas presentan una gran fragilidad producto de las lluvias y desbordes que dejó el sistema frontal.

Tohá manifestó hoy que "el día de mañana (lunes) es un día feriado y a pesar de todas las indicaciones que se dieron de que no se viajara, igual hay vehículos que dejaron las ciudades y que se desplazaron a distintos lugares".

La titular de Interior enfatizó que "queremos dar la orientación a las personas que salieron de sus ciudades, especialmente a la Región Metropolitana, que ojalá puedan distribuir sus viajes a partir de hoy, que no se concentren todos en las últimas horas de mañana porque el tránsito está muy afectado y se pueden provocar grandes aglomeraciones y estancamientos del tránsito", añadió.

"La orientación fue no viajar, pero como todas las experiencias nos muestran que no todo el mundo sigue las orientaciones. En ese caso ojalá esta sí se siga y el retorno se distribuya en distintos horarios, no todo a última hora mañana para evitar que tengamos un colapso en las últimas horas del lunes", indicó.

El problema más grave en las autopistas se registra en la Ruta 5 Sur donde un socavón cortó por completo el tránsito en el Puente Lirquén, en la Región del Maule. La solución, explicó hoy Tohá, tomará tiempo por lo que se evalúa una solución transitoria.

Además, la Ruta 68 presenta problemas debido al aumento del caudal del Río Mapocho en el sector de Pudahuel por lo que también hay restricción de tránsito.

En la Ruta G-25, en San José de Maipo, el tránsito está completamente cortado desde el kilómetro 65 hacia San Gabriel.