Santiago tendrá temperaturas "agradables" este fin de semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa
"Este fin de semana las temperaturas van a descender", anticipó en Cooperativa Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, precisando que el fenómeno se debe a una "baja segregada" que ya está entrando a la zona central.

Lo anterior "va a generar chubascos y tormentas eléctricas en toda la cordillera y precordillera -como San José de Maipo-, e incluso podríamos tener algunas gotitas en el centro de Santiago mañana por la tarde", explicó en Lo que Queda del Día.

De esta manera, las temperaturas máximas estarán en torno a los 25 grados, "así que va a ser un fin de semana bien agradable", cerró el meteorólogo.

