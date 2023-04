Conaset: Tras el estallido y la pandemia se acentuó el exceso de velocidad y desobedecer el semáforo en rojo

La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Karina Muñoz, explicó a Cooperativa el modo en que se implementará la ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que permitirá detectar y sancionar, mediante sistemas tecnológicos, a los conductores que excedan la velocidad permitida en las calles del país.

"Desde el lunes pasado, que fue la publicación de esta ley en el Diario Oficial, empieza a correr el plazo de seis meses para dictar los reglamentos, que son alrededor de tres o cuatro. Los estamos trabajando al interior del Ministerio (de Transportes) con las distintas unidades involucradas: Conaset, el Programa de Fiscalización, la División de Norma...", explicó Muñoz.

"Una vez que se cumpla ese plazo (de medio año), y una vez que estén publicados los reglamentos -porque pasan a revisión de Contraloría; esos son tiempos que no sabemos cuánto se demoran-, corresponden 90 días para comenzar a implementar el proyecto. Por lo tanto, lo más probable es que en algún momento de 2024 comencemos a ver ya la implementación en las calles de nuestro país", indicó la funcionaria.

TRANSPARENCIA

Muñoz dijo que es previsible que una vez que los detectores entren en funcionamiento, "al principio vamos a tener muchas multas, porque la fiscalización va a ser permanente".

A diferencia del sistema actual, manual, realizado por Carabineros, "acá las cámaras van a estar funcionando 24/7. Por lo tanto, se van a capturar todas las infracciones de manera inmediata", indicó.

Al mismo tiempo, "el proceso busca ser totalmente trasparente y que la infracción sea verídica. Hay un aproximado -en el caso español (de aplicación de este sistema)- del 40 por ciento de infracciones que se desechan porque no son tan claras respecto a si la infracción se está cometiendo o no. (Aquí) van a pasar (los filtros y se van a cursar) solamente aquellas infracciones que efectivamente se comprueben con hechos concretos, que no quepa duda de aquello", agregó.

EL OBJETIVO: SALVAR VIDAS

La experiencia internacional también muestra que, con este sistema, "disminuye alrededor de un 25 por ciento este tipo de infracciones durante el primer año y, además, se disminuye fuertemente la cantidad de personas que mueren en tránsito".

"Casos internacionales como Francia, Reino Unido y España demuestran que han llegado hasta casi un 50 por ciento de reducciones de fallecidos producto de estas causas. Por lo tanto, ése es el objetivo central, eso es lo que buscamos: la idea central de este proyecto es cambiar las conductas de alto riesgo en el tránsito y con esto salvar vidas", enfatizó Muñoz.

"Lamentablemente, posterior a nuestro estallido social y pandemia se acentuaron todas las conductas de riesgo: la conducta de alta velocidad y la desobediencia a la señalización; en particular, el paso del semáforo en rojo, que es otra de las conductas que va a controlar este centro, el CATI", sentenció la secretaria ejecutiva de Conaset.