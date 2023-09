Uno de cada tres chilenos cree "aceptable" manejar bajo los efectos del alcohol

Uno de cada tres chilenos considera "socialmente aceptable" manejar bajo los efectos del alcohol, de acuerdo a un estudio realizado por Aprocor y Cadem de cara a las Fiestas Patrias.

Juan Pablo Solís, presidente de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor), indicó que "dentro de los principales resultados, uno de cada tres encuestados considera que es 'socialmente aceptable' conducir bajo los efectos etílicos, cifra que se condice con el 40% que manifestó tener cercanos que

conducen ebrios para esta festividad".

Entre el universo encuestado, un 50 por ciento considera fácil evadir un control policial, aludiendo al uso de aplicaciones móviles para alertar sobre estas fiscalizaciones.

Cabe destacar que el 65 por ciento le tiene un mayor temor a ser detenido por Carabineros que a provocar un accidente que le ocasiones daños físicos o a la muerte (14 por ciento).

La medición se realizó a través de un panel online e incluyó 500 casos, con un margen de error del 4,4 por ciento.

Al respecto, la jefa de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, Marcela González, comentó que "es lamentable y es lo que nos da más fuerza para incrementar nuestros controles, pero todo control que nosotros hagamos no es posible si las personas no toman conciencia".

Agregó que durante los cuatro días de Fiestas Patrias que se celebraron el 2022 "fallecieron 40 personas, un número altísimo; más de 1.200 siniestros viales, en los cuales hubo más de 800 lesionados y 40 fallecidos".

"La principal causa de estos accidentes fue la distracción, el conducir no atento a las condiciones, por la berma, por cambiarse de pista y, especialmente, la distracción con el celular", enfatizó.

"LOS CHILENOS SOMOS IMPRUDENTES Y DESCUIDADOS PARA MANEJAR", DICE MINISTRA LÓPEZ

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, indicó que "más del 90% de los incidentes o accidentes -menores, mayores, de cualquier tipo- que tenemos en las autopistas, tiene que ver con el descuido de los conductores".

"Yo ya me he formado la convicción de que los conductores chilenos no respetamos apropiadamente las normas y somos bastante imprudentes y descuidados para manejar", sostuvo.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, explicó que, por motivo de las Fiestas Patrias, entre Carabineros, el MOP, las concesionarias y delegaciones presidenciales, estarán realizando fiscalizaciones durante el fin de semana y "monitoreando permanentemente el estado de las carreteras, de las rutas y de los terminales, para darle seguridad a la conducción y a las personas que pueden desarrollar sus viajes".

"CURAO NO MANEJO MEJOR"

Fundación Emilia y CCU lanzaron, junto al piloto Ignacio Casale, la campaña "Curao no manejo mejor", con la que buscan desmitificar el dicho popular.

El deportista se sometió a un estudio científico controlado, en el que se compararon sus reflejos al conducir sobrio y en estado de ebriedad, resultando en un detrimento de sus habilidades con tan solo una copa de vino.

"La conducción en estado de ebriedad es una falta de empatía enorme. Personas que incluso pueden manejar en esas condiciones transportando a familiares o amistades no tiene sentido. Nuestra intención no es decirles a las personas que no beban en Fiestas Patrias, sino que hacemos una invitación a festejar de manera responsable y segura", dijo Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia.

Añadió, respecto al estudio, que "los resultados dicen relación a lo que hemos observado como Fundación Emilia en 2022 y lo que viene registrándose en 2023: efectivamente ha habido un aumento de los siniestros vinculados con alcohol, que han pasado de un 7% histórico a un 10%, y esta percepción de la reincidencia que cuestiona la efectividad de la Ley Tolerancia 0".

"Aquí hay un factor cultural, entendiendo que las leyes no son preventivas por sí solas y que se necesita un circuito virtuoso e integrado que den cuenta de otras acciones que logren prevenir este tipo de acciones en la sociedad", afirmó.