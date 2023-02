Regreso a clases: 28 mil vehículos están inscritos como transporte escolar

Un total de 28 mil vehículos se encuentra inscrito a nivel nacional para funcionar como transporte escolar durante la temporada de clases 2023, confirmó este miércoles la Subsecretaría de Transportes.

Las autoridades indicaron que se realizarán 22 mil fiscalizaciones, al igual que el año pasado, cuando se cursaron dos mil infracciones.

El subsecretario Cristóbal Pineda dijo que se debe tomar en cuenta "las condiciones de seguridad de los vehículos, las condiciones operacionales, por ejemplo que tengan los cinturones de seguridad en buen estado, que tengan un extintor, también la normativa lo exige y por otro lado también se fiscaliza la documentación del vehículo, que tenga la revisión técnica al día y por último la documentación de los conductores que tienen que tener licencia profesional, ya sea A1 con la ley antigua o licencia profesional A3 con la última modificación".

"Hay una serie de condiciones operativas, pero también de documentación y de seguridad con las cuales nosotros fiscalizamos y es información está dentro de la página web, se puede consultar con la patente y asegurarse que el vehículo cumple con las condiciones", agregó.

El año pasado fueron detectados 426 vehículos informales, ante lo que también se debe tomar que desde el 2013 está vigente el Registro Nacional de Inhabilidades, en el que se encuentran 13.500 personas condenadas (hasta el día de hoy) por delitos sexuales contra menores y tienen prohibiciones de trabajar con estos últimos.

#AgendaMTT🗓 El subsecretario @cristpineda junto a @Fisca_MTT, @Conaset, @SubseJusticiaCl y la alcaldesa de @SanMiguel_CL, Erika Martínez, entregan recomendaciones a la hora de escoger un servicio de transporte escolar 🚌.



👉 En Chile hay más de 28 mil servicios de este tipo. pic.twitter.com/rwftIGR2ht — Subsecretaría de Transportes (@Subtrans) February 22, 2023

En caso de que el vehículo de transporte escolar lleve más de cinco niños o niñas de educación preescolar a bordo, este debe ir acompañado de un adulto adicional al conductor/a.

Asimismo, en caso de no cumplir con la documentación al día, los conductores arriesgan multas que van desde sanciones entre la 1,5 y 3 UTM (poco más de $90.000 hasta los $180.000 pesos) e incluso hasta el retiro del furgón.

El director nacional de la Confederación Nacional y Gremial de Transporte Escolar y Turismo, Víctor Valenzuela, entregó sus expectativas para este año y también comentó que sí habrá alzas en las tarifas.

"Se ve bastante auspicioso porque el año pasado tuvimos muchas restricciones y este año esperamos que no, eso producto de la pandemia. Se recomendó a nuestras organizaciones que se aplicara el IPC, pero lamentablemente en el hecho no se puede", comentó el representante.

"Nuestros apoderados son trabajadores, no son grandes empresarios por lo que no se les aplica el IPC. Tendremos alzas, pero no son tan significativas o muy altas", finalizó.

RETORNO DE 346.000 VEHÍCULOS A LA CAPITAL

En paralelo, se espera que este fin de semana retornen unos 346.000 vehículos producto del fin de las vacaciones.

La situación fue comentada por el coronel Emilio Teixidor de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros al señalar que "durante este fin de semana se prevé que aproximadamente ingresen a la región Metropolitana alrededor de 346.000 vehículos".

"Así podemos indicar que durante el periodo estival que hemos analizado, en este caso todo el mes de enero y la primera quincena del mes de febrero, hemos visto una disminución en la cantidad de accidentes de tránsito en aproximadamente un 16%, y también ello ha conllevado que ha disminuido la cantidad de personas que han fallecido en esos accidentes y también los lesionados. La cantidad de fallecidos disminuyó en un 15%", finalizó el oficial.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, no descartó implementar el "Peaje a luca" o el Sistema 3x1 en las rutas en caso de ser necesario, medidas que están coordinadas con las concesionarias de las autopistas.