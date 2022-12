"Los pobladores lo hicimos Presidente": Agrupaciones se manifestaron frente a La Moneda y exigieron a Boric cumplir compromisos habitacionales

Diecinueve organizaciones relacionadas a la demanda de viviendas marcharon este miércoles en el frontis del Palacio de La Moneda para exigir que se cumplan los acuerdos suscritos en época de campaña por el Presidente Gabriel Boric en materia habitacional y se promueva el diálogo directo con el Mandatario.

Tras la manifestación, un grupo de dirigentes fue recibido por las jefaturas de gabinete de Presidencia y del Ministerio del Interior en la sede de Gobierno, quienes se comprometieron a agendar una cita con el Jefe de Estado.

José Hidalgo, dirigente del Bloque Nacional de Pobladores, recordó a la salida de la cita que "los pobladores que están acá y de muchas otras comunas lo hicimos Presidente (a Boric), porque por las comunas populares de la Región Metropolitana ganó. Ellos saben matemáticas y saben de lo que estamos hablando".

Agregó que el Presidente "se comprometió con nosotros y hasta el día de hoy no nos había recibido. Hoy día hubo un compromiso de que nos va a recibir y ya entregamos nuestra pauta: que se lleve a cabo el Plan de Emergencia Habitacional y se cumpla (el objetivo de construir en este mandato) las 260.000 viviendas. Sin los pobladores no va a poder hacerlo, entonces, tiene que haber una mesa permanente. La tenemos con el Ministerio de Vivienda, pero no basta, porque no sólo buscamos viviendas; buscamos una ciudad, equipamiento justo para todos".

Los dirigentes expresaron, además, su rechazo al acuerdo por una nueva Constitución.