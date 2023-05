Dorothy Fideli, decidió casarse consigo misma para cumplir su sueño de tener una boda. La mujer de 77 años había contraído matrimonio por el civil en 1965, pero se divorció nueve años después y posteriormente pensó que era demasiado tarde tener una boda grande. “Esto es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”, aseguró la anciana.

LEER ARTICULO COMPLETO