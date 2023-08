Descubren desde Chile un exoplaneta similar a Júpiter pero mucho más caliente que el sol

Investigadores de varios países descubrieron un exoplaneta similar a Júpiter pero mucho más caliente que el Sol -unos 2.000 grados más-, un hallazgo que según la comunidad científica puede ayudar a la comprensión de la evolución de los planetas y las estrellas en condiciones extremas.

El trabajo, cuyas conclusiones aparecieron este lunes en la revista Nature Astronomy, fue coordinado por el Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) y en el mismo participaron numerosos centros de investigación y universidades de varios países.

Los investigadores, que utilizaron datos espectroscópicos recogidos por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (en Chile), confirmaron el descubrimiento de un sistema binario formado por dos cuerpos celestes, situados a unos 1.400 años luz de distancia, y que juntos ofrecen una excelente oportunidad para avanzar en la comprensión del la evolución planetaria y estelar.

Este sistema binario es el más extremo de su clase conocido hasta ahora en términos de temperatura, ya que según los investigadores tendría unos 2.000 grados más que la superficie del Sol.

WD 0032−317 is a white dwarf/massive brown dwarf system with an orbital period of 2.3 h. The brown dwarf has a dayside temperature of ~8,000 K, 2,000+ K hotter than the Sun's surface, and a day-night temperature difference of ~6,000 K. Hallakoun et al.: https://t.co/O5GUm1BD1s pic.twitter.com/BlUeDMS2Ck