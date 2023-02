El James Webb revela imagen del "megacúmulo" de Pandora

El telescopio espacial James Webb ha desvelado detalles nunca antes vistos de una región del espacio conocida como Cúmulo de Pandora; la imagen muestra tres cúmulos de galaxias, ya de por sí masivos, que se unen para formar un megacúmulo.

La masa combinada de los cúmulos de galaxias crea una poderosa lente gravitacional, un efecto de aumento natural de la gravedad, que permite observar galaxias mucho más distantes en el universo primitivo usando el cúmulo como una lupa.

La nueva vista del Cúmulo de Pandora une cuatro instantáneas del Webb en una imagen panorámica, que muestra aproximadamente 50.000 fuentes de luz infrarroja cercana, informan sendos comunicados de la agencia espacial estadounidense NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Además de la ampliación, las lentes gravitatorias distorsionan la apariencia de las galaxias distantes, por lo que se ven muy diferentes a las que están en primer plano.

It’s a great big universe…



Webb’s new view of Pandora’s Cluster stitches 4 snapshots together into a panorama, showing 3 separate galaxy clusters merging into a megacluster and some 50,000 sources of near-infrared light. https://t.co/WOYTvm6pSa pic.twitter.com/0dLHKLMe6h