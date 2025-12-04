El doctor Jorge Rojas, fundador de Coaniquem, entregó en Lo que Queda del Día detalles sobre su nueva campaña de prevención sobre el uso de fuegos artificiales, en el marco de las fiestas de fin de año.

El experto detalló que durante el último año recibieron una gran cantidad de personas quemadas producto del uso de pirotecnia, de los cuales un 22 por ciento sufrieron lesiones en los ojos, algunas de ellas irreversibles.

LEER ARTICULO COMPLETO