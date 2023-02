Arqueólogos descubren juguete sexual de hace 2.000 años

Un grupo de arqueólogos de Reino Unido reveló que un objeto de casi 2.000 años de antigüedad, que pensaban que se trataba de una herramienta de costura, podría ser en realidad el primer juguete sexual utilizado por los antiguos romanos.

El objeto fue descubierto en 1992, y se cree que inicialmente fue clasificado como una herramienta para coser, ya que los expertos lo encontraron junto con zapatos, accesorios de vestir, y pequeñas herramientas. Sin embargo, tras un examen más detallado los investigadores aseguran que podría haber tenido un uso diferente.

"Tengo que confesar que una parte de mí piensa que es evidente que se trata de un pene. Sabemos que los antiguos romanos usaban complementos sexuales. El tamaño del falo y el hecho de que fue tallado en madera plantea una serie de preguntas. No sé quién lo ingresó en el catálogo, tal vez alguien que se sintió incómodo con eso", aseguró uno de los arqueólogos de la Universidad de Newcastle en conversación con The Guardian, Rob Collins.

Sin embargo, el estudio publicado en la revista Antiquity, propone otras dos teorías en las que el objeto de 16 centímetros de largo podría haber sido utilizado como un mortero para moler diversos tipos de productos, o incluso, como un elemento decorativo para atraer buena suerte.

"A veces los consoladores no siempre se usaban por placer, pueden ser implementos de tortura, así que soy muy consciente de usar el término juguete sexual. Esperemos que para eso se haya utilizado. Esa es la posibilidad más emocionante e intrigante. Si ese es el caso, sería, hasta donde sabemos, el primer consolador romano que se ha encontrado en la arqueología", concluyó Collins.

