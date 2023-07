Un emotivo momento protagonizaron los estudiantes de un colegio que emocionaron hasta las lágrimas a uno de sus profesores, tras dedicarle una tierna carta para su cumpleaños. "He hecho un gran esfuerzo por darles buenos consejos porque yo no tuve quien me los diera", dijo el conmovido docente tras leer las palabras de sus alumnos que constantemente le gritaban "lo amamos, profe".

LEER ARTICULO COMPLETO