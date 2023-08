Murió Lolita, la orca cautiva desde 1970 en Miami

La orca Lolita, que llevaba más de 50 años en cautividad en el Miami Seaquarium, cuyo cautiverio ha sido un tema de polémica entre los grupos de protección animal, falleció el viernes supuestamente de "una afección renal", informó el propio oceanario en un comunicado.

"En los últimos dos días, 'Toki' (como también se conocía a la orca) comenzó a mostrar signos graves de malestar, que su equipo médico completo comenzó a tratar de inmediato y de manera agresiva", pero, "a pesar de recibir la mejor atención médica posible falleció el viernes por la tarde... se cree que de una afección renal", anunció el Miami Seaquarium en sus redes sociales.

De acuerdo con datos facilitados por activistas de defensa de los derechos de los animales, Lolita, que fue vendida en 1970 al Miami Seaquarium por cerca de 20.000 dólares, estaba confinada en una piscina de unos 60 pies (18 metros) de longitud y una profundidad máxima de 20 pies (6,1 metros), y en estos momentos la estaban preparando para su liberación en aguas del Pacífico estadounidense, de donde era originalmente.

Eduardo Albor, presidente de The Dolphin Company, la empresa actualmente a cargo del Miami Seaquarium, lamentó la muerte de la orca también en redes sociales.

"Con el corazón roto, anunciamos la partida de Lolita esta tarde (...). Lolita era una guerrera y el equipo de Amigos de Toki y @MiamiSeaquarium verdaderos héroes", escribió en X (antes Twitter).

You will always be in our hearts. Thank you for inspiring us every day 💙 pic.twitter.com/4ACXIxiXXI