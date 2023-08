Abrió debate: Padre problematizó si debería llevar a su hija al baño de hombres o mujeres

A través de redes sociales, un empresario problematizó a qué baño deberían entrar los padres con sus hijos en caso de estar en un lugar público.

"Si mi hija quiere ir al baño en un centro comercial. "¿La llevo al baño de hombres o la llevo al baño de mujeres?", escribió Jaime Villouta a través de redes sociales en una publicación que tuvo más de 250.000 "me gusta".

"No le he querido preguntar a nadie porque quiero realmente utilizar mi sentido común. Pero se congeló. No sé", agregó.

"¿Mujer? ¿De hombre? Yo creo que al de mujer, si ella es mujer", dijo.

Al final del registro, su pequeña hija le dijo que prefería entrar al baño de mujeres.

El video tuvo múltiples comentarios de padres que contaron que llevaban a sus hijas al baño de mujeres, pero que antes pedían permiso y avisaban para no dejar solas a sus hijas.