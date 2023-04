Fundación We Are Water: 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua

La Fundación We Are Water, creada en 2010 por el grupo Roca, lanzó hoy una campaña bajo el lema "Aceleraremos, si cooperamos" para sensibilizar sobre la importancia de la cooperación para afrontar la crisis hídrica que en el mundo afecta a más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua.

"Con cooperación todo lo podemos superar", aseguró el director de la fundación, Carlos Garriga, quien recordó que, además de los 2.000 millones de personas sin acceso al agua, hay 3.000 millones que no tienen acceso a higiene y 4.000 que no tiene servicio de aseo básico.

Según Garriga, "la crisis hídrica es una de las mayores amenazas que afrontamos como sociedad en el siglo XXI. En We Are Water creemos que la cooperación es clave para afrontar este desafío global y construir un futuro más sostenible y justo para todos".

La fundación, que facilita recursos a las comunidades más vulnerables del mundo en África, Asia y América Latina por medio de embalses, pozos, sistemas de riego, entre otros, colabora con diferentes organizaciones, como UNICEF, OXFAM, World Vision o la Fundación Vicente Ferrer, para promover el acceso a agua y el higiene básico en las comunidades más vulnerables.

