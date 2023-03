En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Encuentros del Futuro, co-organizadora de Congreso Futuro, junto a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, realizaron este miércoles un desayuno para reconocer el trabajo de mujeres que participaron en la duodécima versión del evento de divulgación este verano y que han cumplido un rol fundamental en la democratización de la ciencia en Chile. "Nos reunimos con un grupo de mujeres jóvenes líderes en el ámbito de la ciencia, porque Congreso Futuro no solo está interesado en conmemorar el Día de la Mujer, sino hacer de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres un desafío permanente", comentó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi. Rocío del Pilar González, estudiante de ingeniería en biotecnología molecular, activista por la equidad de género en ciencia y tecnología y embajadora del Congreso Futuro 2023, expresó que "hay muchas mujeres en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, en inglés; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español), pero el problema es que no se les da la plataforma ni visibilidad que merecen. Nunca tuve una referente que estudiara mi misma carrera, pero me motiva poder abrirle las puertas a las niñas para que vean que sí se puede estudiar algo así".

