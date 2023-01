Especialista advierte alza de contagios de Covid-19 durante el verano

La llegada de la subvariante "Kraken" a Chile, una disminución en las vacunaciones y una mayor movilidad de la población producto de las vacaciones estivales generarían un alza en las cifras de contagio de Covid-19 en los próximos meses, así lo sostuvo la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, quien señaló que es importante tomar medidas para esto.

"En periodo de vacaciones tenemos que recordar lo ocurrido en años anteriores, después de las fiestas de final de año, donde hubo un aumento claro del número de casos y de hospitalizaciones", indicó.

La epidemióloga explicó que, a esta situación, se suma el factor de la baja detección de casos positivos. "Hay dificultades para que las personas se testeen, especialmente a través de PCR. Si no testeamos, no sabemos lo que está pasando y no tenemos una fotografía clara de la situación epidemiológica que estamos viviendo", manifestó.

Asimismo, recalcó que actualmente existe una disminución en la cantidad de personas inmunizadas de acuerdo con el calendario vigente. "Tenemos que recordar que, para la mayoría de las personas, ya han pasado cuatro a seis meses desde que se vacunaron, por tanto, la efectividad de estas vacunas ha disminuido bastante", precisó.

Por ello, la especialista hizo un llamado a las personas a inocularse cuando les corresponda. "Es importante que quienes están en el grupo objetivo del plan nacional se vayan a vacunar, por tanto, hay que facilitarle a la población el acceso a esta protección", señaló.

Retamal recordó mantener las medidas de autocuidado conocidas para prevenir los contagios por Coronavirus. "El uso de mascarillas en lugares con aglomeraciones y en recintos cerrados. La importancia de la ventilación: no tenemos que olvidar que este virus es respiratorio, se transmite por aerosoles, por tanto, está en el aire y debemos disminuir la carga viral mediante ventilación. Y no menos importante, el lavado de manos que sigue siendo una herramienta fundamental", puntualizó.