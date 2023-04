Long Covid: De qué se trata la enfermedad que afecta a la exministra Uriarte

Ana Lya Uriarte renunció al Ministerio de Secretaría General de Presidencia luego de estar cerca de un mes con licencia médica producto de síntomas enmarcados en el long covid, un fenómeno del cual aún se sabe poco pero que ha generado una alerta ya que está asociado a alteraciones del sueño, fatiga y cansancio.

El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, el médico David Torres, explica que el long covid "es uno de los nombres que se les da a las condiciones postcovid, que también se han denominado covid crónico o secuelas de covid".

"La definición es operativa, ya que no es clara: Incluye diferentes problemas de salud, signos o síntomas, que persistan después de una infección de covid o se hayan generado después de esta. Pero, al no tener una definición clara, el espectro de los síntomas y condiciones que pueden presentar los pacientes es prácticamente infinito", detalló.

Para Torres, esta enfermedad puede volverse problemática, porque "no solamente es difícil de detectar, sino que, puede confundirse con distintas otras patologías, donde, lo único que debe tener en común, es que la persona, que experimenta los síntomas y signos, haya tenido la infección de covid en algún momento".

"Incluso, personas que han tenido infección de covid leve o asintomáticas que ni siquiera se han hecho el diagnóstico, si tienen alguno de los síntomas, un médico podría decir que tuvo un covid asintomático pero que esto es sintomatología que viene después del covid. Ninguno de los síntomas es nuevo", agregó.

En este sentido, el académico mencionó que "no se puede detectar porque no hay un examen que sea específico y que haga el diagnóstico postcovid. Tampoco hay imágenes que hagan el diagnóstico; ni siquiera un puntaje de síntomas. Básicamente cualquier persona que haya tenido, o incluso, que no haya tenido covid pero que piense que ha tenido y tenga alguna sintomatología, puede ser diagnosticado como condición postcovid".

Precisamente, la exministra Uriarte participa en un estudio médico que está evaluando los síntomas del long covid.