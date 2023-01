OMS: El Covid sigue siendo una emergencia sanitaria internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró hoy que el Covid-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional porque sigue siendo "una enfermedad infecciosa peligrosa" que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países.

En una declaración adoptada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por recomendación del Comité de Emergencia de su organización -que se reunió el pasado viernes en Ginebra-, también se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de "transición", lo que puede dar paso a que el nivel de alarma toque a su fin en los próximos meses.

Los expertos del Comité de Emergencia han señalado en su recomendación a Tedros que ahora hay que reflexionar en cómo pasar de una fase de emergencia a una fase de normalidad -en la que se conviva con el virus- de manera segura.

"As you know, on Friday the Emergency Committee met to consider whether that remains the case. The committee has advised me that in its view, #COVID19 remains a global health emergency, and I agree"-@DrTedros #EB152 https://t.co/1fKPcWh1JN