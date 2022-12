Estudio revela que Inteligencia Artificial permite 90% de precisión en selección de embriones

Un estudio publicado durante el último Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (Eshre), desarrollado en la ciudad italiana de Milán, reveló que la Inteligencia Artificial (IA) actualmente permite el 90% de precisión en la selección de embriones para tratamientos de fertilidad.

Las soluciones con Inteligencia Artificial se están implementando cada vez en más aspectos de la sociedad, dando respuesta rápida en temáticas tan diversas como la política, la economía o la ciencia.

Y en esta última actividad se enmarca el estudio "Artificial Intelligence Based Triage for Preimplantation Genetic Testing; an Artificial Inteligence model that detects novel features in the embryo associated with ploidy" ("Clasificación basada en Inteligencia Artificial para pruebas genéticas preimplantacionales; un modelo de IA que detecta características novedosas en el embrión asociadas con la ploidía"), liderado por el doctor Marcos Meseguer, embriólogo y supervisor científico de Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI).

"Es un estudio pionero; por primera vez se combinaron cinco módulos independientes que analizan características del embrión por visión computacional, alcanzando así una precisión del 90% en la predicción de los embriones cromosómicamente normales", explica Mikel Chivite director del laboratorio de fecundación in vitro de IVI Santiago, que usa esta tecnología en Chile.

"Consiste en una mejora del proceso de cultivo y selección embrionaria, lo que permite aumentar el potencial éxito de una implantación con un porcentaje de precisión sin precedentes", agrega el embriólogo.

¿Cuál es el papel de la Inteligencia Artificial en este caso? Permite estudiar el embrión a través de algoritmos que evitan tener que manipularlo y extraerle células, por medio del análisis de los módulos de parámetros morfocinéticos, morfología del embrión, actividad celular, actividad mitocondrial y bombeo/contracción, lo que ayuda a incrementar las tasas de éxito de las técnicas de reproducción asistida, optimizando los recursos y acortando el tiempo necesario para conseguir un embarazo y bebés sanos.