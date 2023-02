Aseguró haberse graduado copiando en las pruebas y la universidad anuló su título

Un joven de Venezuela debió enfrentar graves consecuencias luego que publicó un video en el que aseguraba que logró graduarse de enfermero copiando en las pruebas de la universidad. Sin embargo, todo se trataba de una broma.

Según explicó Jonathan De Jesús, el día de la ceremonia de titulación se le ocurrió grabar junto a sus amigos un trend de TikTok en el que los alumnos explican bromeando que lograron terminar la carrera sin saber cosas básicas de la misma.

El video se viralizó y llegó a manos de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, quienes decidieron sancionar a los involucrados exigiéndoles realizar cursos de nivelación y una disculpa pública por manchar el nombre de la entidad.

"A mi persona, el único de los 14 involucrados, me pareció injusto y decidí no aceptar ese castigo, porque aquí se avala que yo cumplí con los créditos. Y si fuera poco, tuve las mejores notas. No obstante, me trataron de una forma horrible. Me hicieron esperar 8 horas y luego me atendieron en el pasillo, donde me dijeron que mi título estaba anulado porque yo tenía una actitud arrogante", explicó el joven.

La situación causó diversas opiniones entre los usuarios de redes sociales, ya que algunos mostraron su apoyo hacia el joven, mientras que otros lo criticaron por no asumir su responsabilidad y cumplir con el castigo impuesto.