"Dejemos de jugar al empate": Francisco Dañobeitía borró video sobre los 50 años del golpe tras mensajes de odio

En el contexto de los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el actor Francisco Dañobeitía dedicó unas sentidas palabras en conmemoración del 11 de septiembre que causaron revuelo en redes sociales.

El reconocido actor, actualmente en "Como la vida misma" de Mega, se desahogó en TikTok sobre los 50 años del quiebre de la democracia y tiró en contra de quienes avalan lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar de Pinochet.

"Qué violento, qué fuerte despertarse un 11 de septiembre y darse cuenta en esto que son las redes sociales, que es lo que uno ocupa tanto hoy, todo el odio, la rabia, para todos los lados, pero sobre todo leer cosas como que avalan que se haya asesinado a tanta gente, que se haya muerto tanta gente. Leer cosas tan indolentes acerca de familias que perdieron a gente, seres queridos que hasta el día de hoy no se sabe nada", manifestó.

Asimismo, agregó que "más allá de la libertad de expresión y de lo que tú puedas pensar, creo que hay una cosa de respeto, de información, que es brutal leer, es brutal. Es muy deprimente despertarse así y ver tanto negacionismo y odio. Eso. Amor, amor, amor, amor, amor para la gente, amorcito".

"NO ME LO QUIERO BANCAR"

No obstante, la publicación fue comentada por adherentes al pinochetismo y decidió borrar el video, explicando que "el nivel de odiosidad que generó el video que subí como que no me lo quiero bancar, así que lo borré".

"Mantengo lo mismo, mando mis respetos y mi amor a las familias que hoy día están de luto. Espero que lleguemos a ser una sociedad que no se burle del dolor ni del sufrimiento ajeno, que dejemos de jugar al empate también todo el rato", señaló.

Bajo lo mismo, continuó con que "cuando una persona sube algo diciendo que se sorprende del nivel de violencia que hay con respecto a los comentarios de gente que se burla del dolor de otras familias, eso no significa que quiera que otras familias sufran o que no me importe. Esto va para todos los lados. Solamente que hoy se conmemora algo particular y que merece respeto".

"Eso es todo. Ojalá paremos el hue... y aprendamos a respetarnos y a valorar un poquito", concluyó.