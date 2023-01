"Indignada": Quiso cambiar ropa que compró hace más de cinco años y enfureció cuando no la dejaron

Una mujer se viralizó tras dar a conocer su indignación luego que una tienda no le dejó cambiar unas prendas de ropa que compró hace más de cinco años y a las cuales les había dado poco uso.

A través de un video de TikTok la mujer aseguró que había comprado las prendas justo antes de la pandemia del Covid-19, pese a que en la boleta se lee que fueron adquiridas en enero de 2018, de las cuales una de ellas se había dañado.

"Indignada. Resulta que he tenido un problema con una cazadora. He ido a la tienda porque como veis se me ha pelado todo y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio porque han pasado más de dos años. No es una marca barata, esta es una marca de calidad", comentó la mujer en el video donde aseguró que "no la he usado por el Covid más de 8 veces".

El video generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes por un lado criticaron a la mujer, mientras que otros se tomaron la situación con humor.

"En serio? voy a intentar devolver el vestido de novia de 1998", "Yo fui a devolver mi ropa de cuando era bebé y me dijeron que no, qué indignante", y "para que os hagáis una idea de lo que aguantamos las personas trabajando cara al público" son algunos de los comentarios de los internautas.