Joven asegura haber terminado con su pololo tras volverse alérgica a él: "Fue una señal de Dios"

Una joven de Estados Unidos asegura que terminó con su pololo tras desarrollar una alergia a él que la dejó en el hospital.

Se trata de Zakiya Ivey, quien tenía dudas sobre su relación de un mes, por lo que le pidió a Dios que si "este hombre no es para mí, dame una reacción alérgica no letal la próxima vez que esté con él", según explicó a New York Post.

Fue así como apenas se juntaron, comenzó con una picazón en sus ojos y jadeo que la obligó a ir al hospital, donde tuvieron que conectarla a una vía intravenosa y dejarla bajo observación.

"En ese momento mi oración estaba siendo respondida. Quedé impactada. El hospital no pudo encontrar una causa, dijeron que tendría que ir a un alergólogo", aseguró la joven.

Tras analizar la situación, finalmente Ivey decidió terminar con su pololo, ya que sentía que la relación no era satisfactoria ni compartían los mismos valores. "Pensé que posiblemente podría cambiar o que tal vez era una casualidad, pero sentí que yo estaba más interesada en la relación que él. Fue una respuesta de Dios", concluyó.