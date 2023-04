Joven canceló su cita con una mujer al ver que usaba muchos filtros: “No te pareces nada”

Un joven confrontó a una mujer y canceló su cita con ella cuando se acababan de juntar presencialmente, porque encontró que usaba muchos filtros en sus fotos de redes sociales.

Fue el propio joven quien grabó el incómodo momento y lo compartió en sus redes sociales, donde se puede escuchar cómo le asegura sentirse víctima de lo comúnmente conocido como "catfish", un tipo de estafa en la que una persona crea un perfil falso para engañar a otros.

"Ay, no sé. Te pareces, en persona eres casi igual. No sé cómo explicártelo, no es mala onda, te lo juro. Sé que eres tú pero en fotos te ves... No quiero ser mala onda", le dice al encontrarse con ella.

La mujer le aseguró en reiteradas ocasiones que es normal utilizar filtros en redes sociales, pero el hombre la criticó tanto, que finalmente decidió cancelar la cita.

"Honestamente, no te pareces nada. Yo quería salir contigo porque me pareciste muy guapa en redes sociales. De verdad, disculpa, pero no hagas eso, no uses tanto filtro. Te lo tengo que decir yo porque si no, vas a hacer lo mismo con otros. Tú sales conmigo y soy igualito", concluyó el joven que fue duramente criticado en redes sociales por su actitud con la mujer.