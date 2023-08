Joven se sumergió en un río para buscar un anillo y terminó encontrando un arma

El usuario de TikTok @coltyyandcombo se hizo viral en la última semana por haber encontrado una caja misteriosa en el fondo de un lago, donde se bañaba con amigos.

En el registro se ve como se lanzan piqueros y se divierten en el agua, hasta que a una de las amigas perdió un anillo. Esto, motivó que el joven se sumergiera para encontrar el accesorio preciado.

"Después de 30 minutos de nuestra búsqueda, vimos algo atascado entre el barro y las piedras", explicó el tiktoker, mientras se le ve saliendo con una caja redonda de metal.

En un segundo video, rompió la caja para ver su interior y, para su sorpresa, encontró monedas y una pistola. El video original tuvo que ser borrado por infringir las normas de la red social, no obstante, se ve en unos segundos el arma, que parece de los años 30.

La historia acumuló más más de 8 millones de visualizaciones, sin embargo, el hallazgo en sí no sorprendió del todo a los usuarios, sino que el registro se llenó de comentarios sobre lo sucio que se veía el lago.

