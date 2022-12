Joven terminó con su pololo porque sentía que la engañaba con su ex fallecida

Una joven se viralizó en redes sociales tras asegurar que terminó la relación con su pololo porque sentía que éste la engañaba con su ex pareja fallecida.

A través de su cuenta de TikTok, Carly Burke señaló que hace algunos años atrás "estaba saliendo con este tipo. Llamémosle 'Bob'. Y 'Bob' me llamaba Jessica, a pesar de que me llamo Carly. Toda su familia se confundía y me llamaban Jessica, y en un momento dado, sus abuelos dijeron: '¿Podemos empezar a llamarte Jessica? A estas alturas sería más fácil'".

Burke aseguró estar convencida de que su pololo la engañaba, por lo que decidió investigar la situación para aclarar sus dudas. Sin embargo, la joven no esperaba descubrir que Jessica era la ex polola fallecida de su pareja, quien se parecía físicamente mucho a ella.

"Más tarde descubrí que él compraba flores, las ponía en la tumba de su ex, y luego me enviaba un mensaje que decía 'Acabo de recibir flores para ti' como una forma de comunicarse con ella", comentó la joven que decidió terminar la relación con "Bob", quien ante la noticia se apuñaló en el brazo y le aseguró que "no podía perderla de nuevo", haciendo referencia a su polola fallecida.