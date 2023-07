"Me están mandando a robar": La insólita respuesta de un feriante al que sorprendieron manejando sin licencia

Un feriante protagonizó un insólito momento televisivo, luego de ser fiscalizado por Carabineros, quienes lo sorprendieron manejando su camión sin licencia, en el límite de las comunas de Conchalí e Independencia.

"A mí no me van a dejar de manos cruzadas", dijo en una entrevista en directo con el matinal "Contigo en la Mañana", de Chilevisión.

Lo que dijo después desconcertó a la periodista: "Lo que voy a tener que hacer yo es salir a robar, porque tengo que alimentar a mi familia. Voy a tener que salir a robar, me están mandando a robar porque estoy trabajando honradamente y no me están dejando".