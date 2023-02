“Me llaman Gollum”: Joven causa furor en redes por sus enormes ojos

Una joven de Estados Unidos se viralizó en redes sociales por el particular tamaño de sus ojos, debido a los cuales la comparan constantemente con Gollum de la película "El Señor de los Anillos".

Pese a que diversos usuarios creen que la joven puede padecer alguna enfermedad que le cause hinchazón en los ojos, Samantha McNab asegura que éstos son naturales y que se deben a los genes de su familia.

"La gente dice todo tipo de locuras sobre a quién o a qué me parezco. Desde personajes de Tim Burton, bichos, Mr Bean, Gollum, personajes de dibujos animados... no hay casi nada que no haya escuchado antes", aseguró McNab, "Me hice pruebas en el pasado, los ojos grandes están sólo en mis genes y son parte de mi familia".

Sin embargo, la joven de 21 años se toma la situación con humor y constantemente sube videos a su cuenta de TikTok en los que aprovecha de mostrar sus enormes ojos. "Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Quiero decir, incluso creo que las cosas que puedo hacer con mis ojos y la forma en que me veo pueden ser raras y un poco aterradoras, pero a la gente le encanta", aseguró.

"Así es como mi mamá solía mirarme cuando me portaba mal en público", "Yo intentando mantenerme despierto en clase" y "Te apuesto a que puedes ponerte lentes de contactos de manera muy fácil", son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.