Modelo de OnlyFans decidió convertirse en monja luego que filtraron su contenido explícito

Una italiana tomó la drástica decisión de convertirse en monja y abandonar su carrera como modelo de OnlyFans, luego que sus suscriptores filtraron su contenido explícito.

Emy Buono saltó a la fama en mayo de 2023, cuando se quitó la camiseta de fútbol para celebrar el triunfo del Nápoles en la Serie A. Sin embargo, tras triunfar en la plataforma para adultos, alguien filtró sus fotos y videos, los cuales llegaron a los familiares de su pololo.

Pese a que la joven se dedicaba a compartir contenido explícito desde hace años, la situación le ocasionó graves problemas con su pareja, además de un profundo daño emocional, por lo que por lo que decidió abandonar las plataformas e internarse en un convento para encontrar serenidad.

"Me arrepiento de haber abierto una cuenta de Onlyfans y de vender videos pornográficos. La plataforma no es segura, no me protegió. El contenido pago que publiqué se volvió viral y terminó en los teléfonos de todos. Hice estos videos con fines de lucro, fui egoísta, no pensé en nadie, ni en mi familia ni en mis seres queridos", aseguró la joven de 25 años.

Si bien Buono aseguró que su principal objetivo al unirse al convento es meditar para encontrar "paz y bienestar", no descarta convertirse en monja una vez que termine su periodo de reflexión.

