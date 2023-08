Mujer gana hasta 36 millones mensuales por internet siendo "novia profesional"

La mujer estadounidense Jenna Madison de 30 años, llamó la atención en el último tiempo por su trabajo que cataloga como de "novia profesional", y en el que genera hasta 40 mil dólares mensuales (36 millones de pesos chilenos).

Según consignó Daily Star, Madison comenzó a crear contenido para OnlyFans luego de ser stripper, lo que la llevó a tener una relación con alrededor de 3.000 hombres de manera virtual, con los que habla, escucha, y llega hasta tener una conversación subida de tono.

No obstante, reparó en que son sólo 7 clientes los que se llevan la mayor parte del tiempo y les dedica hasta una hora al día.

"Puede que ellos en los chats desahoguen su rabia por problemas laborales; hablen acerca de inconvenientes con amigos o la familia; o quizá busquen una conversación más sensual que les ayude a liberar estrés. Además tenemos muchos momentos sexuales", explicó su labor.

Asimismo, reflexionó que "lo mío no es solo físico: ofrezco mucho valor de otras formas. También se trata de conexiones reales. Además, ser 'novia profesional' me ayudó a mi misma. Asistir a los demás me da un propósito en la vida".

Al respecto de las tarifas, apuntó que cobra 100 dólares por minuto, tratándose de un video personalizado.Pero si es sólo chat, sin soporte audiovisual, dijo que el precio se reduce "de manera significativa". Son en total entre 35 mil y 40 mil dólares los que genera mensualmente, y espera jubilarse a los 35 años para dedicarse a las bienes raíces.

Por otro lado, también detalló que tiene una relación real de seis años y que a su pareja no le molesta su trabajo y aseguró que él no participará en ninguno de sus encuentros virtuales.