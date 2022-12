Mujer genera polémica tras quejarse con aerolínea por viajar con personas con sobrepeso

Una mujer generó indignación en redes sociales, luego que se quejó contra una aerolínea por tener que viajar entre dos personas con sobrepeso.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer identificada como Sydney Watson aseguró estar "literalmente apretada entre dos personas obesas en mi vuelo. Esto no es absolutamente aceptable ni está bien. Si los gordos quieren ser gordos, bien. Pero es algo completamente diferente cuando estoy atrapado entre ustedes, con su brazo rodando sobre mi cuerpo durante 3 horas".

Ante la serie de críticas que recibió la publicación, la mujer aseguró que no le importaba que su opinión fuera cruel, ya que todo su cuerpo estaba siendo tocado en contra de sus deseos, y que pese a que intentó cambiar de asiento, las personas no quisieron.

I don't care if this is mean. My entire body is currently being touched against my wishes. I can't even put the arm rests down on either side because there's no fking room.



I'm sick of acting like fatness to this extent is normal. Let me assure you, it is not.