Mujer juega al amigo secreto en su trabajo y recibe millonario premio

Una mujer de Louisville, Estados Unidos, ganó un millonario premio tras participar del juego del amigo secreto que organizaron en su trabajo.

Se trata de Lori Janes, quien en el intercambio de regalos recibió un boleto de raspa y gana de la Lotería de Kentucky con el que ganó inicialmente 50 mil dólares, es decir, cerca de 43 mil pesos chilenos.

Sin embargo, el boleto tenía un apartado llamado "Hit the Jackspot" en el que los participantes pueden ganar un premio mayor, y tras rasparlo, se dio cuenta que había ganado otros 175 mil dólares, alrededor de 150 millones de pesos chilenos.

"Todos se estaban volviendo locos. La gente sacaba sus celulares y volvían a verificar. Un par de personas incluso escanearon el boleto en la aplicación de la lotería solo para asegurarse" aseguró la ganadora quien pretende destinar el dinero a saldar las deudas estudiantiles de su hija y sus autos.

Andy Vermaut shares:Kentucky woman wins $175,000 lottery jackpot from company's holiday party white elephant gift exchange: Lori Janes won a $175,000 lottery grand prize from a… https://t.co/MTjRDNth3J Thank you. #ThankYouJournalistsForTheNewsWeGetFromYou #AndyVermautThanksYou pic.twitter.com/PTcS5lOtN8